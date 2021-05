PS5 dietro Switch | ma Returnal è nella Top 3 della classifica spagnola di fine aprile – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 14 maggio 2021) PS5 non vende quanto, mariesce comunque a entrareTop 3di2021.. Grazie a Vandal abbiamo modo di scoprire i più recenti dati di vendita del mondo videoludico per la Spagna. Precisamente, abbiamo modo di analizzare i datisettimana di/inizio maggio 2021 (26– 02 maggio). Lasegnala che PS5 èa Nintendo, ma la recente esclusiva PlayStation 5 –– è entrata in Top 3. Prima di tutto, vediamo i dati di vendita delle: Nintendo: 5.950 unità PS5: 2.400 unità … ...

Advertising

misteruplay2016 : Returnal: il DualSense di PS5 al centro di un dietro le quinte sugli effetti del feedback aptico - zazoomblog : Returnal: il DualSense di PS5 al centro di un dietro le quinte sugli effetti del feedback aptico - #Returnal:… - Eurogamer_it : #Returnal e la genesi del feedback aptico del #DualSense di #PS5. - Gamestormit : ? WWE 2K22 - Gli sviluppatori presentano un dietro le quinte allo sviluppo del gioco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 dietro

Multiplayer.it

Nel marasma dei giochi in uscita supossiamo poi trovare opere che si preannunciano fin da ora ... i l rischio di scadere nel trash è del resto in ambito cinematografico semprel'angolo. In ...Il controllerha di certo rivoluzionato il modo di giocare dei giocatori e attraverso un altro ... sia che si tratti di un gioco da sinistra a destra, che da davanti a. Quando l'oggetto si ...PS4 va meglio di PS5 ad aprile in Regno Unito. GFK ha pubblicato i dati di vendita dei videogiochi e hardware più venduti in Regno Unito per il mese di aprile 2021. Secondo questi dati (via GamesIndus ...La console di Nintendo rimane la più venduta nel Regno Unito. Gli ultimi dati sulle vendite di console, videogiochi e accessori nel Regno Unito per il mese di aprile 2021 sono stati condivisi da Games ...