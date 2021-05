Pastore accusato di terrorismo in Inghilterra (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci avete segnalato l’ennesimo articolo che cita il DDL Zan per attaccarlo, facendo però riferimento a fatti avvenuti altrove. Titola La Nuova Bussola Quotidiana: IL DDL ZAN IN Inghilterra Difende la sessualità biblica, Pastore accusato di terrorismo L’articolo, a firma Benedetta Frigerio, riporta: È stato licenziato e segnalato al governo inglese come potenziale terrorista per aver spiegato in una scuola cristiana che nessuno è obbligato a pensarla come l’ideologia gender vorrebbe. Ecco cosa può accadere ad un Pastore o sacerdote quando leggi come l’Equality Act o il Ddl Zan entrano in vigore: “Anche la chiesa sarà considerata un’organizzazione terrorista?”. Siamo di fronte a uno di quei casi in cui viene preso un reale episodio di cronaca piegandolo a proprio uso e consumo. Sì, è vero, il Reverendo ... Leggi su butac (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci avete segnalato l’ennesimo articolo che cita il DDL Zan per attaccarlo, facendo però riferimento a fatti avvenuti altrove. Titola La Nuova Bussola Quotidiana: IL DDL ZAN INDifende la sessualità biblica,diL’articolo, a firma Benedetta Frigerio, riporta: È stato licenziato e segnalato al governo inglese come potenziale terrorista per aver spiegato in una scuola cristiana che nessuno è obbligato a pensarla come l’ideologia gender vorrebbe. Ecco cosa può accadere ad uno sacerdote quando leggi come l’Equality Act o il Ddl Zan entrano in vigore: “Anche la chiesa sarà considerata un’organizzazione terrorista?”. Siamo di fronte a uno di quei casi in cui viene preso un reale episodio di cronaca piegandolo a proprio uso e consumo. Sì, è vero, il Reverendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Pastore accusato Gender Watch: Difende la sessualità biblica, pastore accusato di terrorismo Infatti, sebbene l'accusa di terrorismo sia caduta, spiega ancora il pastore, "alla fine mi è stato detto che dovevo sostenere le convinzioni di tutti gli altri, non importa quali fossero, mentre le ...

Gender Watch: Difende la sessualità biblica, pastore accusato di terrorismo Il cappellano scolastico Bernard Randall, 48 anni, è stato anche licenziato dal Trent College per aver semplicemente spiegato ai giovani della scuola, dagli 11 ai 17 anni, che si può dissentire rispe ...

