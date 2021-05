«Operazione Blackout» | oscurati 1 | 5 mln di abbonati streaming illegale

Leggi su digital-news

(Di venerdì 14 maggio 2021) Contrasto al cybercrime Maxidella Polizia Postale contro lo1.500.000 utenti con abbonamenti illegali Azzerato l’80% del flussodelle IP TV in Italia 45 indagati per associazione per delinquere finalizzato all’accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e riproduzione e diffusione a mezzo internet di opere dell’ingegno. Un giro di affariper milioni di euro in danno di Sky, DAZN, Mediaset, Netflix e altri.La Procura Distrettuale di Catania ha coordinato approfondite indagini, durate diversi mesi, in materia di pirateria audiovisiva finalizzate al contrasto del fenomeno delle IP TV illegali,...