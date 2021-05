MotoGP, GP Francia 2021. Johann Zarco il migliore nella FP2. Valentino Rossi respira, è 9°. In difficoltà Francesco Bagnaia (Di venerdì 14 maggio 2021) È andata in archivio la giornata iniziale del fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP. Sul Bugatti Circuit di Le Mans si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere, la quale potrebbe rivelarsi determinante per stabilire i dieci piloti che accederanno direttamente al Q2. Non c’è infatti garanzia che domattina si possa girare sull’asciutto, come è stato possibile nel pomeriggio odierno. Tutti si buttano in pista sin dai primissimi minuti e Fabio Quartararo si dimostra rapidissimo, sia in tema di velocità pura che di passo gara. L’asfalto è comunque molto freddo e le gomme faticano a entrare in temperatura. Così, in tanti si trovano a terra. Le cadute, fortunatamente innocue, non risparmiano neppure El Diablo, Pecco Bagnaia e Jack Miller. Alla fine di tutti i time attack, la Francia padrona di casa ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) È andata in archivio la giornata iniziale del fine settimana del Gran Premio didi. Sul Bugatti Circuit di Le Mans si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere, la quale potrebbe rivelarsi determinante per stabilire i dieci piloti che accederanno direttamente al Q2. Non c’è infatti garanzia che domattina si possa girare sull’asciutto, come è stato possibile nel pomeriggio odierno. Tutti si buttano in pista sin dai primissimi minuti e Fabio Quartararo si dimostra rapidissimo, sia in tema di velocità pura che di passo gara. L’asfalto è comunque molto freddo e le gomme faticano a entrare in temperatura. Così, in tanti si trovano a terra. Le cadute, fortunatamente innocue, non risparmiano neppure El Diablo, Peccoe Jack Miller. Alla fine di tutti i time attack, lapadrona di casa ...

