Minaccia con coltello automobilista che non vuole pagare la sosta, parcheggiatore abusivo in carcere (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – La Polizia di Stato ha arrestato ad Aversa (Caserta) un parcheggiatore abusivo che aveva poco prima Minacciato con un coltello un automobilista che aveva lasciato la propria vettura e si stava accingendo a fare jogging. L’episodio è avvenuto nel parcheggio del Parco Pozzi, importante polmone verde di Aversa dove tanti cittadini fanno attività sportiva. Gli agenti del Commissariato di Aversa sono intervenuti su segnalazione dell’automobilista; il parcheggiatore, di origine marocchina e privo di documenti, è stato intercettato poco dopo e fermato con l’arma. Dalle immediate indagini, è emerso che il marocchino aveva Minacciato con un coltello l’automobilista, perché questi si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – La Polizia di Stato ha arrestato ad Aversa (Caserta) unche aveva poco primato con ununche aveva lasciato la propria vettura e si stava accingendo a fare jogging. L’episodio è avvenuto nel parcheggio del Parco Pozzi, importante polmone verde di Aversa dove tanti cittadini fanno attività sportiva. Gli agenti del Commissariato di Aversa sono intervenuti su segnalazione dell’; il, di origine marocchina e privo di documenti, è stato intercettato poco dopo e fermato con l’arma. Dalle immediate indagini, è emerso che il marocchino avevato con unl’, perché questi si ...

