METEO I Santi di Ghiaccio | con l’inverno che piomba in pieno maggio

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’Italia, ma anche buona parte dell’Europa, sono alle prese con uno scenarioclimatico fresco e instabile. La causa deriva dai continui impulsi d’aria fredda nord-atlantica, richiamati da una persistente depressione centrata sui paesi centro-occidentali del Continente. Questa fase turbolenta e fresca sta avvenendo contemporaneamente alla ricorrenza deidi. Secondo la tradizione popolare, in questo periodo si verifica un improvviso ritorno del freddo, prima del definitivo arrivo della bella stagione. Ebbene, proprio nel periodo tra il 12 ed il 14si verifica con frequenza questo “freddo primaverile”. Idi quei giorni vengono denominati “di”. La tradizione che ricorda questiè diffusa soprattutto nel Centro-Nord ...

