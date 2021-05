Mario Tozzi | ha figli?

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 14 maggio 2021)è un geologo, scrittore, ricercatore, autore e conduttore televisivo di successo che piace molto al grande pubblico. Lui questa sera, venerdì 14 maggio, sarà protagonista del pre prima serata di Rai Uno in quanto giocherà a I Soliti Ignoti – Il Ritono condotto da Amadeus. L’eventuale vincita sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione Italiana per l’autismo. Scopriamo qualcosa in più sul suo privato.ha quasi 62 anni e del suo privato sappiamo molto poco perché lui è un uomo molto riservato. Ha sempre cercato di mantenere distante la sua vita privata dal mondo dei riflettori e dello spettacolo. In una recente intervista l’uomo ha rivelato di essere stato per alcuni anni, ma poi ha divorziato ed ha aggiunto di avere uno di diciassette anni. Il ragazzo è molto riservato, ...