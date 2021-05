“Klan” | Mahmood passa al terzo livello

(Di venerdì 14 maggio 2021) Esce oggi, 14 maggio 2021, su tutte le piattaforme digitali ilsingolo diche si intitola “”. Il brano fa parte dell’attesissimo secondo album dell’artista, “Ghettolimpo”, che uscirà il prossimo 11 giugno 2021. Quale è il tema di “”?ha deciso che anche per ilsingolo il tema centrale è focalizzato sugli eroi senza super poteri. Come i singoli “Inuyasha” e “Zero”, usciti rispettivamente il 3 febbraio e il 21 aprile di quest’anno, si parla di chi ha scelto di stare dalla parte degli ultimi nelle complicate realtà della strada.ha creato tutto ciò anche nel videogioco che rispecchia i brani. Infatti con “” il cantante vi trasporta all’interno deldel ...

Advertising

Mahmood_Music : KLAN ???????????? Il nuovo livello out 14.5.2021 Presave ???? - LnafanBilal1 : RT @worldgoodvibes: Buongiorno solo a Mahmood: LA NOTTE LA NOTTE LA NOTTE LA NOTTE LA NOTTE LA NOTTE LA NOTTE: NOI SIAMO UN KLAN ?? https:/… - LnafanBilal1 : RT @perchetendenza: 'Mahmood': Perché è ora disponibile il suo nuovo singolo 'Klan' - MariaclaraPra : KLAN E MAHMOOD SEMPRE DI UN ALTRO LIVELLO ?? #klan #mahmood - LnafanBilal1 : RT @MahmoodItalia: Mahmood è in copertina nella playlist 'Alta Rotazione' di Spotify, dove al primo posto è presente Klan. #mahmood #klan :… -

Ultime Notizie dalla rete : Klan Mahmood

Update: Ecco, il nuovo singolo diche anticipa l'album Ghettolimpo. Qui sotto audio e testo della canzone. Ti dico che l'amore come il crimine non paga Fai scene, poi rovini la serata Sei il palo ...ha annunciato il prossimo singolo estratto da 'Ghettolimpo' , album in arrivo l'11 giugno 2021. '' , questo è il nome del nuovo brano che arriva dopo il successo di 'Inuyasha' e 'Zero' , ...Mahmood: ecco il nuovo singolo estivo Klan. Il brano é una uptempo che assomiglia molto alla precedente hit Dorado.Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Questa settimana arrivano i dischi di Giordana Angi e Alfa ...