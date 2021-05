Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme? Alex Rodriguez è scioccato (Di venerdì 14 maggio 2021) ... carriera, amori, premi e film guarda le foto 'Spero sia vero' ha detto l'attore intervenendo al programma tv Today e riferendosi alla reunion amorosa. ' Voglio bene a entrambi, sarebbe fantastico ' ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) ... carriera, amori, premi e film guarda le foto 'Spero sia vero' ha detto l'attore intervenendo al programma tv Today e riferendosi alla reunion amorosa. ' Voglio bene a entrambi, sarebbe fantastico ' ...

Advertising

infoitcultura : Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme: la reazione di Alex Rodriguez - cicisbrinzi84 : @dordule @RamonaKnowsBest Jennifer Lopez pare si sia rimessa con Ben Affleck - RadioR101 : #R101News: anche #MattDamon amico fraterno di #BenAffleck tifa per il ritorno con #JenniferLopez ?? - NotyourVers : Io sinceramente estasiata dal ritorno di Ben Affleck e Jennifer Lopez - ANSA_Lifestyle : A 17 anni dalla fine della loro relazione, tornano a circolare indiscrezioni per per #JenniferLopez e #BenAffleck,… -