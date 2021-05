Israele | inferno nella notte sulla Striscia di Gaza

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora unadi guerradipiù grande operazione dall'inizio della nuova escalation militare ,ha effettuato 50 'round' di bombardamenti terrestri e aerei in 40 ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele inferno

L'operazione notturnadunque questa notte ha lanciato nella notte un intenso attacco aereo nella Striscia di Gaza , mentre - stando ad al - Jazeera - proseguono le operazioni. Secondo i ...... i più duri dalla ripresa delle ostilità fra Hamas e. Le forze armate israeliane comunicano ... Undi fuoco. Gli israeliani annunciano anche di aver colpito, nelle ultime ore, diverse ...Il Segretario Politico della Lega di Ferentino, Avv. Patrizio Coppotelli, ha diffuso una nota in cui "a nome del Coordinamento Lega di Ferentino, unito con il Responsabile Provinciale Lega Avv. Nicola ...In un commento pubblicato dal Corriere della Sera, lo scrittore Etgar Keret critica le scelte di Israele e sostiene: "Tutto continuerà finché non ci sarà un vero cambiamento" La tensione, i nuovi scon ...