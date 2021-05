' Israele ha invaso Gaza | anzi non è vero' | la gaffe dell' esercito sull' operazione di terra nella Striscia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ore concitate. E' guerra., quasi. Non ci sono truppe di. I venti di guerra sono in ogni caso più reali che mai. Domenica riunione Consiglio di sicurezza Onu. Netanyahu: '...

Ore concitate. E' guerra. Anzi, quasi. Non ci sono truppe di terra nella Striscia. I venti di guerra sono in ogni caso più reali che mai. Domenica riunione Consiglio di sicurezza Onu. Netanyahu: '...... 'Alla fine, gli storici scriveranno che il fascismo è stato tenuto a bada ingrazie alla ...- e dice che dopo che oltre 200 palestinesi sono stati feriti e 300 poliziotti hannoil ...ISRAELE - Si intensifica l'escalation di violenza lungo la Striscia di Gaza. Nel corso della notte appena trascorsa Israele ha annunciato che "l'aviazione ...Ore concitate. E' guerra. Anzi, quasi. Non ci sono truppe di terra nella Striscia. I venti di guerra sono in ogni caso più reali che mai. Domenica riunione Consiglio di sicurezza Onu. Netanyahu: "Avan ...