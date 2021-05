Gessica Notaro: “Prima dell’aggressione ero marcia psicologicamente. Francamente mi piace più oggi ciò che vedo” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Poco Prima dell’aggressione ero marcia psicologicamente”. Gessica Notaro, l’ex Miss Romagna, vittima di una terribile aggressione nel 2017 compiuta dell’ex fidanzato che le lanciò addosso l’acido per sfregiarla, torna a parlare di ciò che le è accaduto negli ultimi quattro anni. “Poco Prima dell’aggressione, venivo da uno stalking di otto mesi, ciò che vedevo allo specchio non era altro che il riflesso di ciò che avevo dentro e io ero marcia psicologicamente in quel periodo. Chiaramente in ospedale è stato abbastanza scioccante, ero ridotta molto male. Francamente mi piace più oggi ciò che vedo. Perché ora sto meglio dentro, sono più serena”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) “Pocoero”., l’ex Miss Romagna, vittima di una terribile aggressione nel 2017 compiuta dell’ex fidanzato che le lanciò addosso l’acido per sfregiarla, torna a parlare di ciò che le è accaduto negli ultimi quattro anni. “Poco, venivo da uno stalking di otto mesi, ciò che vedevo allo specchio non era altro che il riflesso di ciò che avevo dentro e io eroin quel periodo. Chiaramente in ospedale è stato abbastanza scioccante, ero ridotta molto male.mipiùciò che. Perché ora sto meglio dentro, sono più serena”, ha ...

Advertising

FQMagazineit : Gessica Notaro: “Prima dell’aggressione ero marcia psicologicamente. Francamente mi piace più oggi ciò che vedo” - MediasetPlay : Sei fortissima, Gessica! ?? - rmolinari64 : RT @HuffPostItalia: Gessica Notaro: 'Prima dell'aggressione ero marcia dentro, non mi vedevo bene. Oggi mi piaccio di più' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Gessica Notaro: 'Prima dell'aggressione ero marcia dentro, non mi vedevo bene. Oggi mi piaccio di più' - HuffPostItalia : Gessica Notaro: 'Prima dell'aggressione ero marcia dentro, non mi vedevo bene. Oggi mi piaccio di più' -