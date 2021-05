Advertising

zazoomblog : Draghi: scarsa natalità legata a mancanza sicurezza e stabilità - #Draghi: #scarsa #natalità #legata - trefelix : La mossa di #Draghi di levarsi lo stipendio è la prima da quando è presidente che dimostra una scarsa sintonia con… - LuciaDeVivo2 : Se ha salvato durigon della lega vuole che Draghi non salvi renzi che lo ha portato alla presidenza del consiglio?… - TheQ_continuum : @borrillo62 @fabiospes1 @kalat75 @veronica_rosset @giangolz @AlleviLaura @AleGrifeo @i_poteri_forti @elevisconti… - valeriomina : RT @PetrisDe: #Draghi ha confermato la necessità di arrivare alla sospensione dei #brevetti sui #vaccini anti #Covid. E' un segnale nella g… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi scarsa

Tiscali.it

Lo Stato - sottolinea- deve dunque accompagnare questa nuova consapevolezza". Per il ... "Le ragioni per lanatalità sono in parte economiche - ha spiegato il presidente del Consiglio - ..."Le ragioni per lanatalità sono in parte economiche. Esiste infatti una relazione diretta fra il numero delle ... Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo agli Stati ...Il premier agli Stati generali: assegno unico trasformazione epocale, nessuno lo toglierà. La premessa: un'Italia senza figli è un'Italia che non crede e non progetta ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Un’Italia senza figli è un’Italia che non crede e non progetta. È un’Italia destinata lentamente a invecchiare e scomparire". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio ...