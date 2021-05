De Luca: In Campania ci sono bar e ristoranti che non trovano camerieri a causa del reddito di cittadinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) “Mi è stato confermato che alcune attività commerciali non apriranno anche quando sarà consentito perché per esempio per i bar e per i ristoranti non si trovano più camerieri. Per le attività stagionali non si trova più personale. Già lo scorso anno per gli stagionali nell’industria conserviera non si trovavano stagionali. E’ uno dei risultati paradossali dell’introduzione del reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Se tu mi dai 700 euro al mese e io mi vado a fare qualche doppio lavoro – ha aggiunto De Luca – non ho interesse ad alzarmi la mattina alle 6 per andare a lavorare in un’industria di trasformazione agricola. A volte c’è gente che prende il reddito di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) “Mi è stato confermato che alcune attività commerciali non apriranno anche quando sarà consentito perché per esempio per i bar e per inon sipiù. Per le attività stagionali non si trova più personale. Già lo scorso anno per gli stagionali nell’industria conserviera non si trovavano stagionali. E’ uno dei risultati paradossali dell’introduzione deldi”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De. “Se tu mi dai 700 euro al mese e io mi vado a fare qualche doppio lavoro – ha aggiunto De– non ho interesse ad alzarmi la mattina alle 6 per andare a lavorare in un’industria di trasformazione agricola. A volte c’è gente che prende ildi ...

