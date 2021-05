Cyber-sicurity tra Difesa e Spazio I suggerimenti per una strategia comune

(Di venerdì 14 maggio 2021) Parola d’ordine “sinergia”: tra pubblico e privato, tra istituzioni e aziende, tra Paesi e organizzazioni internazionali, Ue in primis. Solo così si può costruire una vera-security, esigenza che la pandemia ha portato ai massimi storici, espandendo la superficie di potenziale attacco a colpi di smart working, didattica a distanza e disinformazione. Il dominio è pervasivo, trasversale e onnipresente, ma trova applicazioni rilevanti soprattutto nei domini di, al centro di diversi interventi nel corso dell’evento web promosso dal Parlamento europeo: “La nuovaeuropea per rafforzare la sicurezza informatica”. IL QUADRO DELLA MINACCIA Il punto di partenza è la “crisi senza precedenti” da Covid-19, descritta dal generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Ue. La pandemia ...

Per raggiungere una necessaria Digital Maturity è necessaro che le aziende passino da un tipo di approccio tattico a uno strategico della cyber security, trasformandola in un pilastro per la crescita ...Secondo quanto è emerso, i dati degli utenti della multinazionale spagnola Glovo potrebbero essere stati sottratti e venduti nel dark web.