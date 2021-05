Crotone subito in campo: Cosmi e Ounas lanciano un messaggio al Benevento (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Chi si aspetta domenica un Crotone rinunciatario al “Ciro Vigorito” farà bene a rivedere i propri pensieri. In caso di dubbi chiedere al Verona, anche se la situazione di classifica della Strega non è certo quella degli scaligeri. Il Benevento ha bisogno dei tre punti per non dire alla serie A con novanta minuti di anticipo. Solo il successo, infatti, permetterebbe alla formazione di Filippo Inzaghi di andarsi a giocare il tutto per tutto a Torino contro i granata di Davide Nicola. Sul piano delle motivazioni, insomma, non dovrebbe esserci partita ma il Crotone, rivalità a parte con i giallorossi, si è posto un traguardo da provare a raggiungere nonostante la retrocessione in B già certificata: evitare l’ultimo posto in classifica. “E’ uno degli obiettivi, oltre salvaguardare e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Chi si aspetta domenica unrinunciatario al “Ciro Vigorito” farà bene a rivedere i propri pensieri. In caso di dubbi chiedere al Verona, anche se la situazione di classifica della Strega non è certo quella degli scaligeri. Ilha bisogno dei tre punti per non dire alla serie A con novanta minuti di anticipo. Solo il successo, infatti, permetterebbe alla formazione di Filippo Inzaghi di andarsi a giocare il tutto per tutto a Torino contro i granata di Davide Nicola. Sul piano delle motivazioni, insomma, non dovrebbe esserci partita ma il, rivalità a parte con i giallorossi, si è posto un traguardo da provare a raggiungere nonostante la retrocessione in B già certificata: evitare l’ultimo posto in classifica. “E’ uno degli obiettivi, oltre salvaguardare e ...

