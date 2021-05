Cosa succede all’ANPAL (Di venerdì 14 maggio 2021) I giornali scrivono che il ministro Orlando vorrebbe commissariare l’agenzia che si occupa di politiche attive per il lavoro, e cacciare il presidente Mimmo Parisi Leggi su ilpost (Di venerdì 14 maggio 2021) I giornali scrivono che il ministro Orlando vorrebbe commissariare l’agenzia che si occupa di politiche attive per il lavoro, e cacciare il presidente Mimmo Parisi

Advertising

TizianaFerrario : Come si può mettere una bomba in una scuola per bambine? 31 vittime,tante studentesse.Succede a #Kabul. Cosa abbiam… - ShooterHatesYou : Cosa succede in Israele? Chi ha ragione? - ilpost : Cosa succede all’ANPAL - arcocielo : RT @ilfattoblog: In che condizioni vivono i pesci allevati in Grecia che noi importiamo? Lo rivela l’ultima indagine di @EssereAnimali [LEG… - hiverhrry : bene ho scoperto cosa succede nella cabina non le voglio le foto ho cambiato idea non reggerei -