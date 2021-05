Cirio | “Coprifuoco alle 23” E rilancia | “Piemonte in sicurezza entro l’estate”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Se le consegne dei vaccini saranno rispettate ilsarà messo in. Lo garantisce il governatore Albertoche precisa come “Il generale Figliuolo, martedì sera, mi ha dato garanzie in merito ai contingenti certi di somministrazione dei prossimi mesi. Questo mi ha permesso di forzare un po’ il sistema di prenotazione, per cui dalla prossima settimana in 48 ore dalla iscrizione sarà possibile conoscere data, ora e luogo della vaccinazione. Un passaggio importante, che rispetta molto la vita delle persone”. “Con un milione di vaccini al mese garantiti,avremo messo intutto il” proseguevuole il ...

L'hanno chiamata "Astranight" anche per dare un po' di colore in queste notti di. A Matera - dalle 22 alle 6 di questa mattina - c'era un motivo valido per uscire di casa ... Alberto, ......base di dati della cabina di regia per Di Maio Il 16 maggio hanno dato spiegabile per superare ile per mettere i turisti invaginati di venire in Italia il governatore del Piemonte..."Tutta Italia si trova di fronte un Rt che è un dato importante ma da solo può essere fuorviante. Bisogna parametrare l'Rt a altri due valori: l'incidenza e i posti letto. La pressione ospedaliera che ...PIEMONTE - La campagna vaccinale mette il turbo in vista dell’estate e dal 17 maggio anche in Piemonte i 40enni potranno prenotarsi, in linea con le direttive emesse dalla struttura commissariale del ...