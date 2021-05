“C’è solo una donna, non vengo”. Figuraccia di Rula Jebreal, smentita da “Propaganda Live” (Di venerdì 14 maggio 2021) Più che al politicamente corretto, ormai siamo al cabarettismo di genere. In nome della parità di genere, la giornalista Rula Jebreal si sfila dagli ospiti di “Propaganda Live” perché non vuole essere l’unica donna in studio. Peccato che non sia vero, come qualche ora dopo le ricordano i responsabili del programma condotto da Diego Bianchi, detto “Zoro”. Intanto, però, per tutta la giornata si è parlato di lei e del suo gran rifiuto in nome della causa femminile. Ha vinto, in ogni caso, Rula Jebreal: ha fatto parlare di sé. Rula Jebreal e il no senza motivazioni La giornalista Rula Jebreal era stata invitata per la puntata di questa sera a parlare dell’escalation nel conflitto israelo-palestinese. Ma ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Più che al politicamente corretto, ormai siamo al cabarettismo di genere. In nome della parità di genere, la giornalistasi sfila dagli ospiti di “” perché non vuole essere l’unicain studio. Peccato che non sia vero, come qualche ora dopo le ricordano i responsabili del programma condotto da Diego Bianchi, detto “Zoro”. Intanto, però, per tutta la giornata si è parlato di lei e del suo gran rifiuto in nome della causa femminile. Ha vinto, in ogni caso,: ha fatto parlare di sé.e il no senza motivazioni La giornalistaera stata invitata per la puntata di questa sera a parlare dell’escalation nel conflitto israelo-palestinese. Ma ...

