A Verissimo Francesca Fioretti | bastava un esame in più per salvare Davide Astori

Per Francesca Fioretti è forse ancora più difficile rassegnarsi alla morte di Davide Astori perché è stato accertato che con un semplice esame poteva salvarsi, come spiega a Verissimo. Il capitano della Fiorentina è morto per un problema al cuore che un holter avrebbe rilevato nel modo più semplice. E' con la sentenza di primo grado che Francesca Fioretti ha avuto la conferma che un esame cardiaco in più avrebbe evitato la tragedia che le ha sconvolto la vita. La bellissima modella e attrice è sempre stata molto riservata e solo adesso che il dolore è cambiato, che ha scritto un libro raccontando tutto che riesce a parlarne e lo fa a Verissimo.

