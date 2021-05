A Napoli in giro con pistola e colpo in canna, arrestato (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato trovato in possesso di una Glock 17 con un colpo in canna e 10 all’interno del serbatoio, tutti calibro 9 x 21, Bernardo Torino, 33enne del quartiere Miano di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli per detenzione di armi e munizioni. Torino era a bordo di uno scooter guidato da un’altra persona: i due centauri, quando hanno notato la pattuglia, hanno repentinamente invertito il senso di marcia e sono fuggiti. La loro corsa in moto è terminata poco dopo, in via Miano. Torino ha cercato di scappare a piedi ma è stato raggiunto e immobilizzato in un parco condominiale da uno dei militari che si era messo sulle sue tracce. L’arma che aveva con sé è risultata oggetto di furto e sarà sottoposta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato trovato in possesso di una Glock 17 con unine 10 all’interno del serbatoio, tutti calibro 9 x 21, Bernardo Torino, 33enne del quartiere Miano di, già noto alle forze dell’ordine,dai carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile diper detenzione di armi e munizioni. Torino era a bordo di uno scooter guidato da un’altra persona: i due centauri, quando hanno notato la pattuglia, hanno repentinamente invertito il senso di marcia e sono fuggiti. La loro corsa in moto è terminata poco dopo, in via Miano. Torino ha cercato di scappare a piedi ma è stato raggiunto e immobilizzato in un parco condominiale da uno dei militari che si era messo sulle sue tracce. L’arma che aveva con sé è risultata oggetto di furto e sarà sottoposta ...

