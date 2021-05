Windows 10 non sarà più supportato: di quali versioni si tratta? (Di giovedì 13 maggio 2021) Windows 10 con il Patch Tuesday di questo mese non sarà più supportato su alcune versioni. Microsoft ha annunciato l’EOS (End of Service) per tre delle versioni del sistema operativo ancora molto popolari, le quali quindi da oggi non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e sono da considerare meno sicure. Le versioni di Windows 10 che hanno raggiunto l’EOS non riceveranno più supporto tecnico, aggiornamenti contenenti correzioni di bug o patch di sicurezza. Qualsiasi tipo di vulnerabilità che verrà scoperta da oggi in poi non verrà mitigata e gli utenti che ad oggi ancora non hanno aggiornato il proprio sistema operativo ad una versione più recente saranno potenzialmente in pericolo. quali versioni ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021)10 con il Patch Tuesday di questo mese nonpiùsu alcune. Microsoft ha annunciato l’EOS (End of Service) per tre delledel sistema operativo ancora molto popolari, lequindi da oggi non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza e sono da considerare meno sicure. Ledi10 che hanno raggiunto l’EOS non riceveranno più supporto tecnico, aggiornamenti contenenti correzioni di bug o patch di sicurezza. Qualsiasi tipo di vulnerabilità che verrà scoperta da oggi in poi non verrà mitigata e gli utenti che ad oggi ancora non hanno aggiornato il proprio sistema operativo ad una versione più recente saranno potenzialmente in pericolo....

