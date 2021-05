Williams Monaco: 750 gare per il team leggendario (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 23 Maggio 2021 Williams festeggerà le sue 750 gare nel Gp di Monaco. Un evento particolare per il team di corse di Formula 1 fondato nel 1977 da Frank Williams e Patrick Head. Solo Ferrari (1012) e McLaren (884) possono contare su più presenze nel Campionato del Mondo di Formula 1 rispetto al terzo team GP più antico di Grove. Un evento che va festeggiato con una vittoria. La Ferrari potrebbe riservare sorprese a Monaco Williams Monaco: cosa ha detto Jost Capito? Sta arrivando un giorno di festa per la Williams. Infatti le 750 gare saranno celebrate sotto forma di una speciale campagna di fan: i fan sono invitati a condividere i loro ricordi del team ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 23 Maggio 2021festeggerà le sue 750nel Gp di. Un evento particolare per ildi corse di Formula 1 fondato nel 1977 da Franke Patrick Head. Solo Ferrari (1012) e McLaren (884) possono contare su più presenze nel Campionato del Mondo di Formula 1 rispetto al terzoGP più antico di Grove. Un evento che va festeggiato con una vittoria. La Ferrari potrebbe riservare sorprese a: cosa ha detto Jost Capito? Sta arrivando un giorno di festa per la. Infatti le 750saranno celebrate sotto forma di una speciale campagna di fan: i fan sono invitati a condividere i loro ricordi del...

Advertising

EstebBeltramino : Williams, festa dei 750 GP coi tifosi: il concorso per 'correre' a Monaco #motori #automobilismo - zazoomblog : Williams festa dei 750 GP coi tifosi: il concorso per correre a Monaco - #Williams #festa #tifosi: #concorso - dinoadduci : Williams, festa dei 750 GP coi tifosi: online il concorso per 'correre' a Monaco - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | Festa in casa Williams: a Monaco si festeggiano i 750 GP. Gioco interattivo per coinvolgere 100 fans #F1inGenerale… - F1inGenerale_ : F1 | Festa in casa Williams: a Monaco si festeggiano i 750 GP. Gioco interattivo per coinvolgere 100 fans… -