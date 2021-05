Uomini e Donne, Massimiliano emozionato alla sua scelta: “Ti andrebbe?” (Di giovedì 13 maggio 2021) Massimiliano ha deciso di fare la sua scelta a Uomini e Donne tra Vanessa ed Eugenia. Ecco che cosa ha detto il tronista e com’è andata. Oggi, giovedì 13 maggio,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 13 maggio 2021)ha deciso di fare la suatra Vanessa ed Eugenia. Ecco che cosa ha detto il tronista e com’è andata. Oggi, giovedì 13 maggio,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - Radio3tweet : Per tutti gli uomini e le donne che si nascondono e per gli artisti che danno loro corpo e voce: Giorgio Diritti ed… - ALESSAN37398976 : RT @ALESSAN37398976: ma come fate a seguire uomini e donne e peggio che la raccolta differenziata tutto trash trash - ALESSAN37398976 : ma come fate a seguire uomini e donne e peggio che la raccolta differenziata tutto trash trash -