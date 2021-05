Toscana: studentessa vaccinata per errore con 4 dosi di Pfizer (Di giovedì 13 maggio 2021) Sotto monitoraggio le condizioni di salute della giovane studentessa a cui sono state somministrate per errore 4 dosi di vaccino Pfizer Una studentessa 23enne di Massa è stata vaccinata per errore con 4 dosi di vaccino Pfizer in un’unica somministrazione. L’errore è avvenuto domenica scorsa presso l’Asl Toscana nord-ovest. La giovane aveva avuto accesso alla somministrazione in quanto tirocinante psicologa. La studentessa ha dichiarato che per l’infermiera che ha commesso l’errore non ci saranno conseguenze legali. “Vorrei incontrare l’infermiera, per dirle di non sentirsi in colpa e di non avere paura per me. Sto bene e vorrei che insieme superassimo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 13 maggio 2021) Sotto monitoraggio le condizioni di salute della giovanea cui sono state somministrate perdi vaccinoUna23enne di Massa è statapercon 4di vaccinoin un’unica somministrazione. L’è avvenuto domenica scorsa presso l’Aslnord-ovest. La giovane aveva avuto accesso alla somministrazione in quanto tirocinante psicologa. Laha dichiarato che per l’infermiera che ha commesso l’non ci saranno conseguenze legali. “Vorrei incontrare l’infermiera, per dirle di non sentirsi in colpa e di non avere paura per me. Sto bene e vorrei che insieme superassimo ...

