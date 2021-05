Snack Wars, due clip esclusive del programma sui segreti del junk food in onda su Blaze (Di giovedì 13 maggio 2021) Snack Wars rivela tutti i segreti del junk food made in USA: ecco in esclusiva due clip del programma che andrà in onda da giovedì 13 maggio alle 21.50 in prima visione assoluta in Italia su Blaze, canale 124 di Sky. Snack Wars, la serie di cui vi proponiamo due video clip in esclusiva, promette di rivelare agli spettatori i segreti del junk food made in USA, soprattutto dei brand più conosciuti. Snack Wars va in onda da giovedì 13 maggio alle 21.50 in prima visione assoluta in Italia su Blaze, canale 124 di Sky. La clip che potete vedere sopra è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021)rivela tutti idelmade in USA: ecco in esclusiva duedelche andrà inda giovedì 13 maggio alle 21.50 in prima visione assoluta in Italia su, canale 124 di Sky., la serie di cui vi proponiamo due videoin esclusiva, promette di rivelare agli spettatori idelmade in USA, soprattutto dei brand più conosciuti.va inda giovedì 13 maggio alle 21.50 in prima visione assoluta in Italia su, canale 124 di Sky. Lache potete vedere sopra è ...

Advertising

ANSA_Lifestyle : “Snack Wars, Tutti i segreti del junk food made in Usa”, dal 13/05 in onda su Blaze, è la serie che svela i segreti… - GiornaleLORA : Blaze (124 di Sky) SNACK WARS Tutti i segreti del junk food made in USA - CronacaDiretta : 'Snack Wars, Tutti i segreti del junk food made in Usa' sbarca in Italia - CibusTec : ??????????? ????????, ?????????? ?? ?????????????? ?????? ???????? ???????? ???????? ???? ??????? Arriva in Italia la serie che racconta i segreti di marchi… - tiscalinotizie : “ #SnackWars, Tutti i segreti del junk food made in Usa”, dal 13 maggio in onda su Blaze (canale 124 di Sky), ci sv… -