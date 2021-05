Serie B | playoff | Venezia in semifinale | Chievo battuto 3-2 ai supplementari

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ilconquista ladeidiB 2020/2021 al termine di un match incredibile che ha visto i lagunari battere 3-2 ilai. Beffa atroce per i clivensi, che trovano il vantaggio al 104? ma poi vengono ribaltati dai padroni di casa che adesso sfideranno il Lecce per un posto nella finalissima che varrà la promozione inA. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE LE PAGELLE E IL TABELLINO Il match si è aperto subito su ritmi folli ed episodi da Var, che annulla il vantaggio delal 4? con il fuorigioco di Aramu mentre pochi secondi dopo assegna il rigore alper il fallo di mano di Taugordeau. Dal dischetto va Garritano che mette in rete per il vantaggio ospite. Nel ...

Ricci (V), Crnigoj (V), Svoboda (V), Bertagnoli (C), Fiordilino (V), Johnsen (V), Maleh (V), Cotali (C), Margiotta (C) La cronaca del match E' il Venezia la quarta semifinalista deidi...Il Venezia batte il Chievo e si aggiudica un posto nelle semifinalidiB contro il Lecce: 3 - 2 dopo i tempi supplementari. Veronesi avanti, i lagunari pareggiano. Poi arrivano tre gol in un quarto d'ora, per il pirotecnico 3-2 finale che premia i neroverdi. Il Venezia avanza nella corsa verso la Serie A, battendo per 3-2. Il gol qualificazione per il Venezia porta la firma di Maleh.