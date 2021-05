Serie A: Crotone - Verona 2 - 1 (Di giovedì 13 maggio 2021) Crotone batte Verona 2 - 1 (1 - 0) nel posticipo della 36/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Ezio Scida di Crotone. I gol: nel primo tempo Ounas al 2'; ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021)batte2 - 1 (1 - 0) nel posticipo della 36/a giornata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Ezio Scida di. I gol: nel primo tempo Ounas al 2'; ...

Advertising

GabCirilli : La Juve è la squadra più forte di tutte e sapete perché? Perché contro di lei pure le squadrette come il Genoa, Udi… - OptaPaolo : 91 - Il Crotone ha subito il suo 91º gol in questo campionato: eguagliando il record negativo per reti al passivo i… - DameIndomptable : RT @GabCirilli: La Juve è la squadra più forte di tutte e sapete perché? Perché contro di lei pure le squadrette come il Genoa, Udinese, Cr… - p_reali : RT @GabCirilli: La Juve è la squadra più forte di tutte e sapete perché? Perché contro di lei pure le squadrette come il Genoa, Udinese, Cr… - BoussoDB : RT @GabCirilli: La Juve è la squadra più forte di tutte e sapete perché? Perché contro di lei pure le squadrette come il Genoa, Udinese, Cr… -