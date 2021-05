Question time di Draghi alla Camera | il discorso del premier ai gruppi parlamentari

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Question time

E' stato convocato per giovedì prossimo alle 19 il Consilgio comunale di Ventimiglia, che verrà diffuso anche in streaming. La seduta si aprirà con i classici '', mozioni, interpellanze ed interrogazioni. Sarà quindi la volta delle ratifiche delle delibere di giunta sul bilancio. In discussione il Regolamento per la disciplina del canone ...Jacopo Orsini per 'il Messaggero' MARIO DRAGHI -ALLA CAMERA 'Inadeguate'. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi non usa giri di parole e con un tono perentorio archivia le regole del Patto di stabilità europeo definite alla ...Dovrebbe essere la cabina di regia del 17 maggio a decidere se l’abolizione entrerà in vigore subito (come per paesi area Schengen, Gran Bretagna e Israele) o se bisognerà aspettare ancora qualche set ...Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Giovedì prossimo 20 maggio, alle 15, si terrà al Senato il Question time con i ministri delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli; della Cultura, Dario Franceschini; e d ...