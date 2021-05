Processo Epic - Apple, il giudice suggerisce un compromesso che potrebbe accontentare tutti (Di giovedì 13 maggio 2021) Al termine della seconda settimana di udienze, il Processo che vede contrapposte Epic e Apple potrebbe concludersi con una sorta di compromesso. Il giudice propone quella che sembra essere la mossa più saggia: via libera alla pubblicità di soluzioni più competitive. ... Leggi su dday (Di giovedì 13 maggio 2021) Al termine della seconda settimana di udienze, ilche vede contrapposteconcludersi con una sorta di. Ilpropone quella che sembra essere la mossa più saggia: via libera alla pubblicità di soluzioni più competitive. ...

Advertising

Digital_Day : Il mandaloriano direbbe 'Questa è la via' - sole24ore : #Epic contro #Apple, come sta andando il #processo che cambierà gli app store? Alcuni scenari - Info Data:… - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: #Epic contro #Apple, come sta andando il #processo che cambierà gli app store? Alcuni scenari - Info Data: - Debora72174569 : RT @sole24ore: #Epic contro #Apple, come sta andando il #processo che cambierà gli app store? Alcuni scenari - Info Data: - sole24ore : #Epic contro #Apple, come sta andando il #processo che cambierà gli app store? Alcuni scenari - Info Data:… -