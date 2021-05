Pfizer, la ragazza di Massa vaccinata con 4 dosi beve 7 litri di acqua al giorno e la segue Pregliasco (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il con troppe dosi, Virginia beve 7 litri di acqua al giorno ma continua ad essere disidratata. Effetto della dose massiccia (sei dosi secondo il referto iniziale, quattro secondo l'ospedale di ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il con troppe, Virginiadialma continua ad essere disidratata. Effetto della dose massiccia (seisecondo il referto iniziale, quattro secondo l'ospedale di ...

Advertising

AlexGiudetti : RT @liliaragnar: La studentessa di medicina di #Massa cui hanno dato la dose intera è disidratata pur bevendo 7 l di acqua al giorno L'over… - partito_NPS : RT @noitre32: OVERDOSE DI VACCINO Massa, la ragazza vaccinata con extra-dosi Pfizer: 'Sette litri d'acqua al giorno non bastano'. Il dramma… - danielsun2021mi : RT @noitre32: OVERDOSE DI VACCINO Massa, la ragazza vaccinata con extra-dosi Pfizer: 'Sette litri d'acqua al giorno non bastano'. Il dramma… - TonyMarti : RT @noitre32: OVERDOSE DI VACCINO Massa, la ragazza vaccinata con extra-dosi Pfizer: 'Sette litri d'acqua al giorno non bastano'. Il dramma… - intelsgabuz : RT @GeMa7799: CONSEGUENZE 'Sette litri d'acqua al giorno non bastano'. Extra-dosi Pfizer, il dramma della ragazza di Massa: come è ridotta.… -