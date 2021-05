Perché la società di cybersecurity Selta fa gola a tutti? (Di giovedì 13 maggio 2021) Agli esperti di tlc e cyber security e agli appassionati di equilibri geopolitici non è passata inosservata la contesa, tutt’ora in corso, tra la Digitalplatforms e la cordata PSC-Next per l’acquisizione della Selta S.p.A., società piacentina strategica in settori altamente tecnologici. Talmente strategica che il Governo Draghi ha deciso di esercitare il golden power, avocando a sé la decisione finale. Va precisato che il Mise ha decretato che è Digitalplatforms S.p.A. ad aggiudicarsi definitivamente la Selta. L’acquisizione definitiva è, comunque, subordinata all’approvazione del Comitato golden power, ad un accordo con i sindacati ed al nulla osta sicurezza. Tre obiettivi che Digitalplatforms, che può mettere sul piatto solidità finanziaria, alta specializzazione ed esperienza trentennale del management, non avrà difficoltà a ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 maggio 2021) Agli esperti di tlc e cyber security e agli appassionati di equilibri geopolitici non è passata inosservata la contesa, tutt’ora in corso, tra la Digitalplatforms e la cordata PSC-Next per l’acquisizione dellaS.p.A.,piacentina strategica in settori altamente tecnologici. Talmente strategica che il Governo Draghi ha deciso di esercitare il golden power, avocando a sé la decisione finale. Va precisato che il Mise ha decretato che è Digitalplatforms S.p.A. ad aggiudicarsi definitivamente la. L’acquisizione definitiva è, comunque, subordinata all’approvazione del Comitato golden power, ad un accordo con i sindacati ed al nulla osta sicurezza. Tre obiettivi che Digitalplatforms, che può mettere sul piatto solidità finanziaria, alta specializzazione ed esperienza trentennale del management, non avrà difficoltà a ...

Perché la società di cybersecurity Selta fa gola a tutti? Ma perché è tanto interessante una società "bollita" come la Selta, in amministrazione straordinaria dal 2019 e con in pancia 46 milioni di debiti? In realtà l'azienda rappresenta un asset strategico ...

