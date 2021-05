Pat Carra, la pandemia attraverso gli occhi di pipistrelli, margherite e cassandre (Di venerdì 14 maggio 2021) Si inaugura oggi a Parma la mostra personale di Pat Carra dal titolo Anticorpi a fumetti (al chiostro della Casa della Musica). Un allestimento all’aperto per 28 pannelli di grandi dimensioni in cui appaiono le vignette che hanno come tema la pandemia e che la fumettista, tra le fondatrici di Aspirina rivista acetilsatirica e di Erbacce. Forme di vita resistenti ai diserbanti, ha composto lungo questo anno complesso. «È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 maggio 2021) Si inaugura oggi a Parma la mostra personale di Patdal titolo Anticorpi a fumetti (al chiostro della Casa della Musica). Un allestimento all’aperto per 28 pannelli di grandi dimensioni in cui appaiono le vignette che hanno come tema lae che la fumettista, tra le fondatrici di Aspirina rivista acetilsatirica e di Erbacce. Forme di vita resistenti ai diserbanti, ha composto lungo questo anno complesso. «È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Pat Carra Covid. A Parma apre 'Anticorpi a fumetti', la mostra di Pat Carra per ritrovare il sorriso in tempi di pandemia Ospitata nel chiostro della Casa della Musica dal 14 maggio al 20 giugno, la mostra nasce per raccontare, attraverso il tratto e l'humor della fumettista, le varie sfaccettature della pandemia, ...

