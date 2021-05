Napoli | de Magistris | Se il Governo non interviene Comune in default E con noi altri 2 mila enti

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Se ilnon” sarà“per 2Comuni, tra cui, Torino e tante città soprattutto del Sud”. Lo ha detto il sindaco diLuigi dea Radio 24, commentando la pronuncia della Corte Costituzionale sul ripiano trentennale dei debiti per i Comuni. Secondo de“è una sentenza anche tecnicamente sbagliata, perché è una norma delche si fa carico non solo dei debiti storici, spesso commissariali come quello di, ma che tiene conto dei tagli.solo in questi 10 anni ha avuto 1,5 miliardi di euro di tagli”. Un eventualeper 2Comuni, sottolinea de, “rappresenterà la ...

Advertising

Giovannaconfal6 : RT @La7tv: #lariachetira @DeMagistris (Sindaco di Napoli): 'Solo Napoli ha avuto un taglio di un miliardo e 500 milioni, adesso il governo… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @DeMagistris (Sindaco di Napoli): 'Solo Napoli ha avuto un taglio di un miliardo e 500 milioni, adesso il governo… - TV7Benevento : Calcio: De Magistris, 'Gattuso merita di restare al Napoli'... - La7tv : #lariachetira @DeMagistris (Sindaco di Napoli): 'Solo Napoli ha avuto un taglio di un miliardo e 500 milioni, adess… - larampait : #Napoli. #Amministrative, #DeMagistris: 'Puntiamo su #Clemente, #PD e #M5S bruciano candidati. #Bassolino? Sua cand… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Magistris

Lo afferma Luigi De, sindaco die candidato alla presidenza della regione Calabria. 'Clemente è giovane - prosegue - , ha storia di legalità, è fuori dai giochi liturgici della ......preso il via i servizi della struttura nella prima e unica casa di accoglienza nel Comune di... con una visione di grande inclusione da parte del Sindaco Luigi dee con il grande ..."Merita secondo me di portare avanti la squadra della capitale del Mezzogiorno" il pensiero del sindaco di Napoli.Napoli, 13 mag. - (Adnkronos) - "A me Gattuso piace perché è un uomo di passione, di grinta e di energia tutto quello che serve per le grandi sfide. Ha commesso come tutti qualche errore, ma il Napoli ...