Multate due bariste per aver messo tre pesci rossi in una boccia di vetro

Advertising

globalistIT : - LEBBY4EVER : RT @orizzontescuola: A scuola senza tampone dopo quarantena, a Biella multate due famiglie - orizzontescuola : A scuola senza tampone dopo quarantena, a Biella multate due famiglie - ProDocente : A scuola senza tampone dopo quarantena, a Biella multate due famiglie - Ansa_Fvg : Compagno ubriaco,chiama soccorsi durante coprifuoco,sanzione. A Trieste, multate anche altre due donne #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Multate due

Orizzonte Scuola

In un bar di Alessandria sono statelebariste presenti, ma questa volta non perché il locale non avesse rispettato le norme anti - Covid, bensì perché nel loro bar c'erano tre pesciolini rossi in una boccia di vetro, ...commenta Nel loro bar ci sono tre pesciolini rossi in una boccia di vetro, per questo motivobariste di Alessandria sono state. Cento euro di verbale , ma ledonne sono state ' graziate ' perché la multa sarebbe dovuta essere da 300 euro. Una situazione paradossale per le...Test per un’incontenibile passione. Lei, 46 anni, lui 38, rientrano insieme da una gita a Moncalieri e in attesa del bus per Torino rotolano in un campo. Si svestono, si rifugiano nell’erba alta (cora ...Le due commercianti sono state sanzionate con una multa di 100 euro perché i pesci dovevano stare in un acquario ...