Medio Oriente, ancora razzi e raid: da Israele piani per una possibile invasione (Di giovedì 13 maggio 2021) Escalation di violenza, in Medio Oriente: piovono razzi da Hamas. L'esercito israeliano fa sapere di aver inferto "duri colpi" e annuncia "nessuna tregua". Scontri in molte città israeliane, le diplomazie al lavoro. Blinken ad Abu Mazen: "Fermare lancio missili su Israele". Onu, domani riunione del Consiglio di Sicurezza Leggi su rainews (Di giovedì 13 maggio 2021) Escalation di violenza, in: piovonoda Hamas. L'esercito israeliano fa sapere di aver inferto "duri colpi" e annuncia "nessuna tregua". Scontri in molte città israeliane, le diplomazie al lavoro. Blinken ad Abu Mazen: "Fermare lancio missili su". Onu, domani riunione del Consiglio di Sicurezza

Advertising

amnestyitalia : Chiediamo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di convocare una sessione pubblica e al Coordinatore specia… - CarloCalenda : In piazza con la comunità ebraica romana a sostegno della pace in Medio Oriente. Il primo passo verso una soluzione… - pietroraffa : Prevedo un nuovo aggiornamento in diverse bio: 'Ex virologo, esperto di Medio Oriente' - infoitinterno : Medio Oriente, ancora razzi e raid: da Israele piani per una possibile invasione - ennesse4 : RT @CarloCalenda: In piazza con la comunità ebraica romana a sostegno della pace in Medio Oriente. Il primo passo verso una soluzione è que… -