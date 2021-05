Matteo Berrettini | “Tsitsipas è stato più giocatore di me Doppio rimbalzo? Era evidente”

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 maggio 2021)si è dovuto arrendere a Stefanosagli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista italiano ha tenuto testa al fuoriclasse greco, lo ha costretto al tie-break nel primo set e soltanto un paio di sbavature hanno deciso la contesa. Nel secondo parziale il numero 9 al mondo ha subito la maggiore precisione del numero 5 del ranking ATP e ha dovuto alzare bandiera bianca, terminando così l’avventura nel suo torneo di casa. Il romano si è presentato in conferenza stampa e ha analizzato la sua prova: “Sicuramente oggipiùdi me. Nel secondo set ho servito peggio, facevo meno male. Nel primo penso di aver giocato bene. Le mie armi le ho usate come credevo e forse avrei meritato più di lui“....