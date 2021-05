Makelele e la missione per il Congo: convincere i talenti a non fare come lui (Di giovedì 13 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Makelele e la missione Congo: convincere i migliori a non fare come lui - ETGazzetta : #Makelele e la missione Congo: convincere i migliori a non fare come lui -

Ultime Notizie dalla rete : Makelele missione Makelele e la missione per il Congo: convincere i talenti a non fare come lui Convincere altri a non fare ciò che ha fatto lui. Questa la missione di Claude Makelele, nato a Kinshasa, al tempo Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, e per 72 volte in nazionale con la maglia della Francia, il Paese che l'ha accolto. Abbonati a G+ a ...

Makelele e la missione per il Congo: convincere i talenti a non fare come lui Convincere altri a non fare ciò che ha fatto lui. Questa la missione di Claude Makelele, nato a Kinshasa, al tempo Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, e per 72 volte in nazionale con la maglia della Francia, il Paese che l'ha accolto. Abbonati a G+ a ...

Makelele e la missione per il Congo: convincere i talenti a non fare come lui La Gazzetta dello Sport Convincere altri a non fare ciò che ha fatto lui. Questa ladi Claude, nato a Kinshasa, al tempo Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, e per 72 volte in nazionale con la maglia della Francia, il Paese che l'ha accolto. Abbonati a G+ a ...Convincere altri a non fare ciò che ha fatto lui. Questa ladi Claude, nato a Kinshasa, al tempo Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, e per 72 volte in nazionale con la maglia della Francia, il Paese che l'ha accolto. Abbonati a G+ a ...