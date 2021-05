M5s | Crimi diffida Casaleggio | «Rousseau ci dia i dati degli iscritti entro 5 giorni»

Advertising

frenkevita : RT @DeSantis1948: Il reggente M5s ha inviato a Davide la diffida 'ad astenersi da qualsiasi trattamento dei dati degli iscritti, che non si… - DeSantis1948 : Il reggente M5s ha inviato a Davide la diffida 'ad astenersi da qualsiasi trattamento dei dati degli iscritti, che… - leoberthi : RT @andfranchini: Vito Crimi dà cinque giorni a Davide Casaleggio Il reggente M5s ha inviato una diffida al presidente di Rousseau per otte… - lucafaccio : M5s, diffida di Vito Crimi all’associazione Rousseau: “Consegni i dati degli iscritti entro cinque giorni”… - Simo07827689 : RT @avimmaisacap: Davide Casaleggio, che infame! @casaleggio ---- M5s, diffida di Vito Crimi all’associazione Rousseau: “Consegni i dati de… -

Un gruppo sparuto che ha aderito al contismo prima ancora che impattasse con il. Con loro anche ... una pattuglia in cui rientrano Vitoe i suoi fedelissimi , Davide Crippa, Riccardo ...Arriva la diffida al proprietario della piattaforma Rousseau ad 'Astenersi da qualsiasi trattamento dei dati che non sia finalizzato alla consegna dei medesimi dati al Movimento entro 5 ...Si discute molto in questi giorni della rifondazione del Movimento e della guerra con Rousseau, ma quale partito si troverà a gestire Giuseppe Conte? Quali sono i pesi interni, le dinamiche, i gruppi?Il reggente M5s ha inviato a Davide la diffida "ad astenersi da qualsiasi trattamento dei dati degli iscritti, che non sia finalizzato alla consegna dei medesimi dati al Movimento entro 5 giorni" ...