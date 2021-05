La versione di Ciro Grillo: «Doveva essere un gioco, poi…». I dubbi sull’alcol, l’amico Lauria: «Nessuno era ubriaco, neanche lei» (Di giovedì 13 maggio 2021) Cosa è successo la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019? Stavolta spunta la versione dei fatti di Ciro Grillo, il figlio del garante del Movimento 5 Stelle, che è accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. «Doveva essere un gioco», dice ai carabinieri, «e poi siamo andati un po’ più in là». L’interrogatorio c’è stato il il 29 agosto 2019, dopo che i cellulari erano già stati messi sotto sequestro. Grillo sostiene che Silvia, nome di fantasia della studentessa italo-norvegese, avesse «lasciato intendere» di voler appartarsi anche con loro tre dopo il «rapporto» (lo stupro, secondo la procura e secondo Silvia) con Francesco Corsiglia. «A quel punto – continua il verbale – le abbiamo detto: allora andiamo in ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Cosa è successo la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019? Stavolta spunta ladei fatti di, il figlio del garante del Movimento 5 Stelle, che è accusato di violenza sessuale di gruppo insieme a Edoardo Capitta e Vittorio. «un», dice ai carabinieri, «e poi siamo andati un po’ più in là». L’interrogatorio c’è stato il il 29 agosto 2019, dopo che i cellulari erano già stati messi sotto sequestro.sostiene che Silvia, nome di fantasia della studentessa italo-norvegese, avesse «lasciato intendere» di voler appartarsi anche con loro tre dopo il «rapporto» (lo stupro, secondo la procura e secondo Silvia) con Francesco Corsiglia. «A quel punto – continua il verbale – le abbiamo detto: allora andiamo in ...

