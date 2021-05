La mentalità di Conte, i nervi di Lautaro, i segreti dell’Inter (Di giovedì 13 maggio 2021) Il terzultimo turno della Serie A ha riportato al centro dell’attenzione la situazione in casa Inter: il battibecco tra Conte e Lautaro la più realistica spiegazione dello Scudetto nerazzurro In una trentaseiesima giornata di Serie A sostanzialmente interlocutoria, la copertina se la prende tutta ancora l’Inter anche se stavolta per la lite tra Conte e Lautaro Martinez. L’ennesima dimostrazione di forza della corazzata Campione d’Italia contro la Roma è infatti quasi passata in secondo piano rispetto al clamoroso battibecco che ha avuto come protagonisti il tecnico e l’attaccante argentino. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUICI SU INTERNEWS24 Pietra dello scandalo la sostituzione del Toro, subentrato a sua volta nel primo tempo all’infortunato Sanchez, perché oggettivamente non all’altezza della sua fama. Una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Il terzultimo turno della Serie A ha riportato al centro dell’attenzione la situazione in casa Inter: il battibecco trala più realistica spiegazione dello Scudetto nerazzurro In una trentaseiesima giornata di Serie A sostanzialmente interlocutoria, la copertina se la prende tutta ancora l’Inter anche se stavolta per la lite traMartinez. L’ennesima dimostrazione di forza della corazzata Campione d’Italia contro la Roma è infatti quasi passata in secondo piano rispetto al clamoroso battibecco che ha avuto come protagonisti il tecnico e l’attaccante argentino. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUICI SU INTERNEWS24 Pietra dello scandalo la sostituzione del Toro, subentrato a sua volta nel primo tempo all’infortunato Sanchez, perché oggettivamente non all’altezza della sua fama. Una ...

Ultime Notizie dalla rete : mentalità Conte Inter senza freni: battuta anche la Roma. E Conte stuzzica Lautaro: "Non fare il fenomeno" La mentalità di Conte è sempre la stessa. Vuole il 100% anche a scudetto vinto. 'Le scintille Conte - Lautaro? Sono cose che succedono, è la ricerca della mentalità anche in un momento come questo, è ...

Stellini (viceallen. Inter): 'Bella gara, bravi a riaccenderci dopo il loro gol' Fa parte della crescita e della mentalità che ha portato Conte. Ci aspettiamo dai ragazzi che giochino per dominare e battere l'avversario. Quanto è mancato Vecino in questa stagione? E' stato ...

