La Coldiretti Asti per le famiglie bisognose

(Di giovedì 13 maggio 2021) Al via una ulteriore azione di solidarietà in provincia di. Dalla pasta al vino, dal Grana Padano all'olio extra vergine di oliva ai biscotti, dalla salsa di pomodoro allo zucchero e molto altro ...

"La distribuzione " spiega il direttore di, Diego Furia - avviene attraverso gli uffici di zona, dove i nostri segretari hanno individuato le famiglie dell'Astigiano più in ...Al via una ulteriore azione di solidarietà in provincia di Asti. Dalla pasta al vino, dal Grana Padano all'olio extra vergine di oliva ai biscotti, dalla ...L'allarme arriva dalla Coldiretti: «L'Unione Europea vuole togliere alcol al vino ed aggiungere acqua». Tutto parte da un documento circolato al Consiglio dei ministri agricoli Ue dove è emersa la pos ...