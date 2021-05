Juventus, non solo Pirlo: anche Paratici potrebbe dire addio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il club bianconero potrebbe puntare su Luis Campos del Lille: piace anche al Manchester United Saranno dieci giorni, questi, di fuoco in casa Juventus. I bianconeri, infatti, non sono solo attesi sul campo dai delicati match contro Inter e Bologna in campionato e la finale di Coppa Italia. I bianconeri, infatti, potrebbero ripartire da zero la prossima stagione. Molto dipenderà ovviamente dalla partecipazione alla prossima Champions League o eventualmente in Europa League. Tra i sicuri partenti dovrebbe esserci l’allenatore Andrea Pirlo. Ma l’ex centrocampista bianconero potrebbe non essere l’unico a pagare quest’annata non positiva nella Vecchia Signora. Andrea Agnelli, infatti, secondo quanto rivelato da Sky Sport , starebbe pensando di dare il ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Il club bianconeropuntare su Luis Campos del Lille: piaceal Mster United Saranno dieci giorni, questi, di fuoco in casa. I bianconeri, infatti, non sonoattesi sul campo dai delicati match contro Inter e Bologna in campionato e la finale di Coppa Italia. I bianconeri, infatti,ro ripartire da zero la prossima stagione. Molto dipenderà ovviamente dalla partecipazione alla prossima Champions League o eventualmente in Europa League. Tra i sicuri partenti dovrebbe esserci l’allenatore Andrea. Ma l’ex centrocampista bianconeronon essere l’unico a pagare quest’annata non positiva nella Vecchia Signora. Andrea Agnelli, infatti, secondo quanto rivelato da Sky Sport , starebbe pensando di dare il ...

OptaPaolo : 100 - Paulo #Dybala è diventato il primo giocatore non europeo a realizzare 100 gol in tutte le competizioni con la… - tancredipalmeri : Io non credo che ci si stia rendendo conto delle dimensioni della crisi della Juventus, tra situazione economica e… - ZZiliani : È la partita più importante di oggi: se la #Juventus non vince è fuori. Ma #DeZerbi vuole scavalcare la #Roma al 7*… - alexxxxxandro : @gabryhz @LaraMarsiglia Un povero livoroso che antepone la vendetta personale alla sicurezza e salute pubblica, men… - fabiobianchin10 : @onestidal1908 Se fossi onesti prerogativa che non vi sfiora nemmeno la società dovrebbe multare i tesserati presen… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus non "C'è Infantino dietro il progetto Super Lega" ... ha continuato a tessere la tela del dialogo con la Juventus e con il suo presidente Andrea Agnelli. L'altro argomento spinoso affrontato da Gravina è stato quello degli stipendi non ancora saldati, ...

Ora Conte può giustiziare la "sua" Signora Non poteva aspirare il Benevento, afflitto dagli arbitraggi (!?), a molestare l'Atalanta che ha confermato lo stato di salute che la sta portando ancora nel giro dei grandi d'Europa. La Juventus in ...

Corsa Champions, Zazzaroni: "La Juventus non toglie ancora il disturbo" TUTTO mercato WEB Mercato Juventus, Douglas Costa vicinissimo al nuovo club La Juventus ha necessità di cedere i calciatori in esubero per sistemare la situazione finanziaria. Douglas Costa è un ...

Juventus-Inter streaming, no Rojadirecta Juventus-Inter streaming, no Rojadirecta. I padroni di casa devono vincere per continuare a sognare la Champions League.

