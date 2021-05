Juventus | non solo Pirlo | anche Paratici potrebbe dire addio

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il club bianconeropuntare su Luis Campos del Lille: piaceal Mster United Saranno dieci giorni, questi, di fuoco in casa. I bianconeri, infatti, non sonoattesi sul campo dai delicati match contro Inter e Bologna in campionato e la finale di Coppa Italia. I bianconeri, infatti,ro ripartire da zero la prossima stagione. Molto dipenderà ovviamente dalla partecipazione alla prossima Champions League o eventualmente in Europa League. Tra i sicuri partenti dovrebbe esserci l’allenatore Andrea. Ma l’ex centrocampista bianconeronon essere l’unico a pagare quest’annata non positiva nella Vecchia Signora. Andrea Agnelli, infatti, secondo quanto rivelato da Sky Sport , starebbe pensando di dare il ...