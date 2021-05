(Di giovedì 13 maggio 2021) Rafaelha parlato dopo la vittoria negli ottavi di finale degliBNL, in cui il maiorchino ha sconfitto in rimonta Denis Shapovalov al termine di una vera battaglia da tre ore e 27 minuti. Un successo che apre allo spagnolo le porte deidi finale al Foro Italico: “E’ stato un match molto difficile, sono rimasto attaccato alla partita e nel secondo set sono stato anche un po’ fortunato – ha spiegato– Sicuramente questi match sono duri, ma spero di poter recuperare bene per tornare in campo domani”. Una battuta infine anche sullo scontro generazionale a cui i più esperti sono sottoposti: “Sicuramente vincere partite così contro i miglioriè un bel segnale, che mi dà...

Advertising

zazoomblog : Internazionali BNL d’Italia 2021 Nadal ai quarti: “Battere i giovani mi dà fiducia sulle mie condizioni” -… - sportface2016 : #Tennis #IBI21 Le parole di #Nadal dopo la vittoria su #Shapovalov - CarmenEstradaC8 : RT @InteBNLdItalia: Negli ultimi 16 anni di Internazionali BNL d'Italia hanno trionfato solamente 2 giocatori che non fossero Nadal o Djoko… - sportface2016 : #IBI2021 Rimonta #Nadal : superato #Shapovalov in tre set - TV7Benevento : **Tennis: Internazionali Bnl, Nadal si salva con Shapovalov e approda ai quarti**... -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL

Agenzia ANSA

"Vai Rafa, vai Matteo, vai Nole": applausi e cori al Foro Italico di Roma per gli ottavi deglid'Italia. Torna il pubblico negli spalti, ad interrompere un silenzio lungo oltre un anno, ritmato solo dal rumore della pallina e delle scarpe sulla terra rossa.È il primo evento ...Il video con gli highlights del match Rafael Nadal - Denis Shapovalov ( 3 - 6, 6 - 4, 7 - 6(3) ) , valido per gli ottavi di finale deglid'Italia 2021 . Lo spagnolo è stato il protagonista di una grande rimonta: dopo un inizio in grande difficoltà, Nadal si riprende rimettendo il punteggio in parità nel secondo ...Matteo Berrettini termina il proprio cammino agli ottavi degli Internazionali Bnl d'Italia, in corso al Foro Italico di Roma: l'azzurro è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsits ...La numero 1 WTA Ashleigh Barty supera in due set Veronika Kudermetova con un doppio 6-3 in un'ora e 19 minuti di gioco. Fuori a sorpresa la numero 4, Aryna Sabalenka, contro Cori Gauff. Approda ai qua ...