Inter, Sandro Mazzola: “Conte? Spero resti, mi piace molto” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Futuro di Conte? Dipende come va con questa situazione finanziaria. Se si risolve come io Spero, penso di si. Penso sia una bella persona e un grande allenatore. A me piace tanto Antonio“. Parola di Sandro Mazzola ai microfoni di FootballNews 24 sul futuro del tecnico sulla panchina nerazzurra. Una stagione trionfale ma anche costellata di problemi per l’Inter che festeggia il diciannovesimo Scudetto della sua storia: “Bisogna essere dentro la società per dire di più – spiega Mazzola – E’ un bel problema. Si deve valutare tutto. E’ necessario vedere se i giovani sono davvero validi. Poi si può valutare se possano prendere il posto di un titolare, che potrebbe essere venduto per riequilibrare i conti. Importante sarebbe valutare i giocatori ad uno ad uno. Analizzare ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) “Futuro di? Dipende come va con questa situazione finanziaria. Se si risolve come io, penso di si. Penso sia una bella persona e un grande allenatore. A metanto Antonio“. Parola diai microfoni di FootballNews 24 sul futuro del tecnico sulla panchina nerazzurra. Una stagione trionfale ma anche costellata di problemi per l’che festeggia il diciannovesimo Scudetto della sua storia: “Bisogna essere dentro la società per dire di più – spiega– E’ un bel problema. Si deve valutare tutto. E’ necessario vedere se i giovani sono davvero validi. Poi si può valutare se possano prendere il posto di un titolare, che potrebbe essere venduto per riequilibrare i conti. Importante sarebbe valutare i giocatori ad uno ad uno. Analizzare ...

Advertising

sportface2016 : #Inter, le parole di #Mazzola: 'Spero Conte resti' - Ftbnews24 : ?? Mourinho alla Roma: il commento di Sandro Mazzola in ESCLUSIVA ? ??“Non ho mai seguito una squadra per un persona… - zazoomblog : Sandro Mazzola su Pirlo: “Spero resti alla Juve così vince l’Inter” - #Sandro #Mazzola #Pirlo: #“Spero - sportli26181512 : Ironia Mazzola: 'Spero che Pirlo resti, così vince l'Inter. Dissi no alla Juve per mio papà' - im_sandro : RT @IMJnterista_2: Zhang adesso ad Inter Tv ' Pipistlello cucinato da Lautalo molto buono' -