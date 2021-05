Il Signore degli Anelli come The Witcher: le serie TV hanno una regista in comune (Di giovedì 13 maggio 2021) C'è una new entry nel cast della serie del Signore degli Anelli: Charlotte Brändström, i cui precedenti includono episodi di The Witcher e il nuovo Jupiter's Legacy, ha raggiunto un accordo con Amazon e girerà due episodi della serie The Lord Of The Rings di Amazon Studios. Brändström si unisce a JA Bayona e al regista anglo-cinese Wayne Che Yip per dirigere lo show, le cui riprese sono in corso in Nuova Zelanda. Ambientata migliaia di anni prima de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, la serie segue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. "Sono molto entusiasta di essere guidata nella Terra di Mezzo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021) C'è una new entry nel cast delladel: Charlotte Brändström, i cui precedenti includono episodi di Thee il nuovo Jupiter's Legacy, ha raggiunto un accordo con Amazon e girerà due episodi dellaThe Lord Of The Rings di Amazon Studios. Brändström si unisce a JA Bayona e alanglo-cinese Wayne Che Yip per dirigere lo show, le cui riprese sono in corso in Nuova Zelanda. Ambientata migliaia di anni prima de Lo Hobbit e Ildi J.R.R. Tolkien, lasegue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. "Sono molto entusiasta di essere guidata nella Terra di Mezzo ...

