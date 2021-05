‘Il Papa doveva morire’: dopo quarant’anni, l’attentato a Giovanni Paolo II fa ancora parlare (Di giovedì 13 maggio 2021) “Nell’istante stesso in cui cadevo in piazza San Pietro, ho avuto il vivo presentimento che mi sarei salvato. Questa certezza non mi ha mai lasciato, nemmeno nei momenti peggiori, sia dopo la prima operazione, sia durante la malattia virale. Una mano ha sparato, un’altra ha guidato la pallottola”. Il quadrante della storia segna le 17,17 del 13 maggio 1981 quando Alì Agca spara a San Giovanni Paolo II. Wojtyla in quel momento era sulla Papamobile, in piazza San Pietro, e stava salutando i numerosi fedeli presenti all’udienza generale. Ma, improvvisamente, la storia cambiò. A quarant’anni da quell’attentato, Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, ha pubblicato il libro Il Papa doveva morire (San Paolo). Agca, un killer ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Nell’istante stesso in cui cadevo in piazza San Pietro, ho avuto il vivo presentimento che mi sarei salvato. Questa certezza non mi ha mai lasciato, nemmeno nei momenti peggiori, siala prima operazione, sia durante la malattia virale. Una mano ha sparato, un’altra ha guidato la pallottola”. Il quadrante della storia segna le 17,17 del 13 maggio 1981 quando Alì Agca spara a SanII. Wojtyla in quel momento era sullamobile, in piazza San Pietro, e stava salutando i numerosi fedeli presenti all’udienza generale. Ma, improvvisamente, la storia cambiò. Ada quel, Antonio Preziosi, direttore di Rai Parlamento, ha pubblicato il libro Ilmorire (San). Agca, un killer ...

