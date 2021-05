Il cloud per l’Italia digitale. Ecco l’intesa tra Fincantieri e Amazon (Di giovedì 13 maggio 2021) Accelerare l’innovazione digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese. È l’obiettivo dell’accordo di cooperazione tra Fincantieri e Amazon Web Services, tra il campione italiano della cantieristica navale e la piattaforma di servizi cloud più diffusa al mondo. Guarda soprattutto al piano Italia digitale 2026, lanciato dal ministro per l’Innovazione Tecnologica Vittorio Colao e inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La seconda linea strategica del dicastero da lui guidato per la transizione digitale prevede “lo sviluppo del cloud per la pubblica amministrazione, in collaborazione, se necessario, con il privato”. L’ACCORDO Fincantieri e AWS supporteranno il piano “collaborando alla definizione di una serie di progetti comuni, anche ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 maggio 2021) Accelerare l’innovazionee lo sviluppo tecnologico del Paese. È l’obiettivo dell’accordo di cooperazione traWeb Services, tra il campione italiano della cantieristica navale e la piattaforma di servizipiù diffusa al mondo. Guarda soprattutto al piano Italia2026, lanciato dal ministro per l’Innovazione Tecnologica Vittorio Colao e inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La seconda linea strategica del dicastero da lui guidato per la transizioneprevede “lo sviluppo delper la pubblica amministrazione, in collaborazione, se necessario, con il privato”. L’ACCORDOe AWS supporteranno il piano “collaborando alla definizione di una serie di progetti comuni, anche ...

