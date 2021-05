Giro d'Italia, Mader vince 6a tappa: Attila Valter nuova maglia rosa (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Lo svizzero Gino Mader vince la sesta tappa del Giro d'Italia, la Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno di 160 chilometri. Il ciclista della Bahrain Victorious arriva in solitaria al traguardo chiudendo col tempo di 4h'17''52 davanti a Bernal Gomez, +12'', e a Daniel Martin, +12''. De Marchi perde la maglia rosa che va all'ungherese Attila Valter, team Groupama-FDJ. "Ieri è stata una giornata veramente triste con il ritiro di Mikel Landa. Oggi abbiamo deciso di correre per lui. Sono riuscito a vincere grazie al lavoro incredibile fatto da Matej Mohoric. Nel finale avevo paura di essere ripreso come era successo già alla Parigi-Nizza. Fortunatamente è andata bene e ho conquistato un successo bellissimo”., ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Lo svizzero Ginola sestadeld', la Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno di 160 chilometri. Il ciclista della Bahrain Victorious arriva in solitaria al traguardo chiudendo col tempo di 4h'17''52 davanti a Bernal Gomez, +12'', e a Daniel Martin, +12''. De Marchi perde lache va all'ungherese, team Groupama-FDJ. "Ieri è stata una giornata veramente triste con il ritiro di Mikel Landa. Oggi abbiamo deciso di correre per lui. Sono riuscito are grazie al lavoro incredibile fatto da Matej Mohoric. Nel finale avevo paura di essere ripreso come era successo già alla Parigi-Nizza. Fortunatamente è andata bene e ho conquistato un successo bellissimo”., ha ...

